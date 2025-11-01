Skip to content
/ ©zVg. / KK
Ein Bild auf 5min.at zeigt Schauspieler Max Müller und Autor Roland Zingerle.
„Rosenheim Cop“ Max Müller und Autor Roland Zingerle sind am 9. November 2025 zu Gast in Althofen.
Althofen
01/11/2025
Für Krimi-Matinee
„Rosenheim-Cop“ kommt Anfang November nach Althofen

Viele kennen ihn für seine Rolle als Michi Mohr in der Serie „Rosenheim-Cops“. Nun verschlägt es Max Müller nach Althofen. Gemeinsam mit Autor Roland Zingerle lädt er zu einer kärntnerisch-bayerischen Krimi-Matinee.

von Tanja Janschitz
Schauspieler Max Müller ist für Rollen in unterschiedlichsten TV-Produktionen und Theaterengagements bekannt. So ist er unter anderem auch im ZDF-Vorabendprogramm zu sehen. Dort geht er als Michi Mohr mit den „Rosenheim-Cops“ auf Verbrecherjagd. Nun verschlägt es den gebürtigen Klagenfurter jedoch wieder zurück nach Kärnten.

„Mörderisches Halleluja“ 

Gemeinsam mit dem Autor Roland Zingerle kommt er für eine kärntnerisch-bayerische Krimi-Matinee am 9. November 2025 nach Althofen. Diese trägt den Titel „Mörderisches Halleluja“ und beginnt um 11 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musiker Christian „CHL“ Lehner. Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende. 

