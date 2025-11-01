Schneefall bis auf 1.000 Meter: Markante Kaltfront trifft Kärnten

Eine Kaltfront zieht in der Nacht auf Montag über Kärnten. Diese bringt intensive Niederschläge. Zudem fällt die Schneefallgrenze bis auf etwa 1.000 Meter Seehöhe.

Das erste November-Wochenende wird von milden Temperaturen geprägt. Bis zu 19 Grad (im Unteren Lavanttal) sind möglich. Jedoch deuten aktuelle Prognosen bereits daraufhin, dass ein frostiger Wetterumschwung auf uns zukommt. „In der Nacht auf Montag zieht eine markante Kaltfront über Kärnten und Osttirol hinweg“, berichtet David Kaufmann von der Plattform tauernwetter.at.

In höheren Tälern kann es weiß werden

Auch aus der Zentrale der Geosphere Austria heißt es: „In der Nacht zum Montag intensiviert sich der Regen […]“. Zudem sinkt im Laufe der Nacht die Schneefallgrenze – und zwar auf etwa 1.400 bis 1.000 Meter Seehöhe. Wie Kaufmann betont, wird der Schwerpunkt der Niederschläge vor allem in den zentralen und südlichen Landesteilen Kärntens liegen. Die Regenmengen können dabei durchaus 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter erreichen, lokal sind auch mehr als 50 Liter pro Quadratmeter möglich. Auch der Wind frischt aus westlichen Richtungen mäßig bis lebhaft auf.

Montag bringt Wetterbesserung

Eine Wetterberuhigung wird es voraussichtlich erst am Montagmorgen geben. „Die letzten Regenschauer ziehen in der Früh nach Südosten ab“, so die Geosphere-Austria-Meteorologen. „Von Westen lockern die Wolken rasch auf und es wird überall noch sehr sonnig.“