Einen Temposünder zog die Polizei am Samstag in Osttirol aus dem Verkehr.
Bezirk Lienz / Osttirol
01/11/2025
Beschlagnahmt

Polizei zieht Raser-Auto in Osttirol ein

Zu Allerheiligen ging der Polizei ein Raser im Ortsgebiet von St. Johann im Walde ins Netz. Der Führerschein wurde dem 48-Jährigen an Ort und Stelle abgenommen. Auch das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt.

Die Polizei stoppte am Feiertag einen Raser auf der Felbertauernstraße (B108) in Osttirol. „Der 48-Jährige wurde im Ortsgebiet mit weit überhöhter Geschwindigkeit gemessen“, heißt es vonseiten der Beamten. Sie machten kurzen Prozess: „Dem Fahrer wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.“ Der Lenker wird außerdem angezeigt.

