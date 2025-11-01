„Lange Nacht“: Kärntner Urologen haben bis 21 Uhr offen

Zur Prostatakrebs-Vorsorge: Bei der ersten „Langen Nacht der Urologie“ am 10. November öffnen österreichweit urologische Ordinationen und Kliniken zwischen 17 und 21 Uhr ihre Türen. Mit dabei sind auch drei Fachärzte aus Kärnten.

In Österreich erkranken jedes Jahr rund 7.500 Männer an Prostatakrebs. Damit ist diese Krebsart die häufigste bei Männern. Auch in Kärnten trifft die Diagnose jährlich im Schnitt 514 Männer. „Im Frühstadium verursacht Prostatakrebs keine Symptome, genau deshalb sind nachhaltige Früherkennungsmaßnahmen ab dem 45. Lebensjahr so wichtig“, betont Peter Lind, Vizepräsident der Kärntner Krebshilfe. Deshalb initiierte die Krebshilfe Österreich heuer erstmals eine „Lange Nacht der Urologie“.

Kärntner Ärzte machen mit

Auch in Kärnten öffnen drei Ordinationen ihre Türen. „Ein frühzeitig erkannter Prostatakrebs ist wesentlich besser therapierbar. Wer an diesem Abend zu uns kommt, macht den entscheidenden ersten Schritt“, so Lind weiter. Der Prostatacheck umfasst eine fachärztliche Anamnese und Beratung sowie die Bestimmung des PSA-Werts aus einer Blutprobe. „Wir danken allen teilnehmenden Urologinnen und Urologen, dass sie dieses besondere und einzigartige Angebot leisten und hoffen, dass die erste Lange Nacht der Urologie gut in Anspruch genommen wird“, erklärt Claudia Muri, stellvertretende Geschäftsführerin der Kärntner Krebshilfe, abschließend.