Gerhard Egger (73) behandelt Menschen mit Schicksalsschlägen kostenlos
„Er hat mir den Glauben, an das Gute im Leben zurückgegeben“, sagt Ingrid Findenig. Ihr Sohn Marcel lebt mit einer Behinderung und ist bei Gerhard Egger seit fünf Jahren in Behandlung. Völlig kostenlos.
Die Mutter aus Lavamünd erzählt: „Ich bin unglaublich dankbar. Seit fünf Jahren dürfen wir nun kommen. Es ist schön, dass es solche Menschen gibt, die einem wieder Lichtblicke geben.“ Grund genug für 5 Minuten, den Villacher Therapeuten Gerhard Egger mit einem exklusiven Interview vor dem Vorhang zu holen. Der Experte für Akupunktur arbeitet seit 53 Jahren in seinem Beruf.
Interview mit Gerhard Egger:
5 Minuten: Sie sind mittlerweile 73 Jahre alt, aber noch für alle Patienten da?
Gerhard Egger: Ja, ich möchte helfen. Ich kann mir nicht mitansehen, wenn Menschen leiden und weil es für mich nicht nur Beruf sondern Berufung ist. Es macht mir wirklich Spaß diese Therapie an Menschen anzuwenden, damit sie sich wieder bewegen können und wieder schmerzfrei sind. Bei 90 Prozent der Patienten schlägt die Therapie erfolgreich an.
Wie lange werden Sie noch behandeln?
Bis man Akkupunktur versteht, muss man 250 Jahre alt werden. So lange wird es nicht gehen. Aber so 120, 130 Jahre alt möchte ich schon werden.
Menschen, die wenig Geld haben oder vom Schicksal schwer getroffen wurden, werden kostenlos behandelt?
Ja, richtig. Das mache ich schon mein ganzes Leben lang so.
Warum?
Es gibt Menschen, die haben das Geld nicht. Sie können sich das alles nicht leisten oder wurden vom Schicksal schwer getroffen. Aber das heißt nicht, dass sie keine Schmerzen haben. Ich habe ganz sicherlich die Hälfte meiner Tätigkeit gratis gemacht – nicht umsonst, aber gratis. Wenn ich weiß, jemand wie Marcel, der hochgradig beeinträchtigt ist, hat es besonders schwer und die Familie muss ohnehin viel Kosten für Pflegemittel und so weiter aufwenden. Ja, dann mache ich das halt so.
Was genau hat es mit der Power-Point Therapy® by Gerhard Egger auf sich?
Da erzähle ich gerne von meiner faszinierendsten Erfahrung: Im Mai 2009 lernte ich Mimi kennen – ein kleines Mädchen, das weder gehen noch stehen konnte. Ich behandelte sie über mehrere Monate, und gegen Ende des Jahres sagte ihre Kinderärztin: „Ich habe nun ein sehr gesundes Kind in den Händen.“ Mimi war also wieder gesund, konnte sich bewegen und hatte ihre Lebensfreude zurückgewonnen. Heute habe ich Schulungs- und Eigentherapie-Programme entwickelt, damit Menschen die Therapie auch zu Hause anwenden können. Besonders stolz bin ich darauf, dass eine Stiftung in Liechtenstein die wissenschaftliche Prüfung der Methode – eine vierjährige Studie unter der Leitung von Dr. Dr. Michael Ofner – mit 150.000 Euro finanziert hat. Damit gilt die Therapie nun als wissenschaftlich anerkannt.