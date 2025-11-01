Gerhard Egger (73) behandelt Menschen mit Schicksalsschlägen kostenlos

Die Mutter aus Lavamünd erzählt: „Ich bin unglaublich dankbar. Seit fünf Jahren dürfen wir nun kommen. Es ist schön, dass es solche Menschen gibt, die einem wieder Lichtblicke geben.“ Grund genug für 5 Minuten, den Villacher Therapeuten Gerhard Egger mit einem exklusiven Interview vor dem Vorhang zu holen. Der Experte für Akupunktur arbeitet seit 53 Jahren in seinem Beruf.

Interview mit Gerhard Egger:

5 Minuten: Sie sind mittlerweile 73 Jahre alt, aber noch für alle Patienten da?

Gerhard Egger: Ja, ich möchte helfen. Ich kann mir nicht mitansehen, wenn Menschen leiden und weil es für mich nicht nur Beruf sondern Berufung ist. Es macht mir wirklich Spaß diese Therapie an Menschen anzuwenden, damit sie sich wieder bewegen können und wieder schmerzfrei sind. Bei 90 Prozent der Patienten schlägt die Therapie erfolgreich an.

Wie lange werden Sie noch behandeln?

Bis man Akkupunktur versteht, muss man 250 Jahre alt werden. So lange wird es nicht gehen. Aber so 120, 130 Jahre alt möchte ich schon werden.

Menschen, die wenig Geld haben oder vom Schicksal schwer getroffen wurden, werden kostenlos behandelt?

Ja, richtig. Das mache ich schon mein ganzes Leben lang so.

Warum?

Es gibt Menschen, die haben das Geld nicht. Sie können sich das alles nicht leisten oder wurden vom Schicksal schwer getroffen. Aber das heißt nicht, dass sie keine Schmerzen haben. Ich habe ganz sicherlich die Hälfte meiner Tätigkeit gratis gemacht – nicht umsonst, aber gratis. Wenn ich weiß, jemand wie Marcel, der hochgradig beeinträchtigt ist, hat es besonders schwer und die Familie muss ohnehin viel Kosten für Pflegemittel und so weiter aufwenden. Ja, dann mache ich das halt so.

Was genau hat es mit der Power-Point Therapy® by Gerhard Egger auf sich?