Mehr Verkehrstote in Kärnten: VCÖ fordert rasche Sicherheitsmaßnahmen

In Kärnten sind heuer bereits 31 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen – deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der VCÖ warnt vor der negativen Entwicklung und fordert verstärkte Maßnahmen.

Heuer sind in Kärnten bereits 31 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, um sieben mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Seit dem Jahr 2000 verloren 1.138 Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben, das sind so viele Menschen wie Gurk Einwohner hat. Wichtig sind verstärkte unfallvermeidende Maßnahmen, wie mehr Tempo 80 statt 100 auf den gefährlichen Freilandstraßen, mehr Verkehrsberuhigung im Ortsgebiet sowie das Schließen von Lücken im Radwegenetz, betont der VCÖ.

Zahl der Verkehrstoten ist gestiegen

Heuer ist die Zahl der Verkehrstoten in Kärnten statt zu sinken leider gestiegen, bereits 31 Menschen verloren ihr Leben im Straßenverkehr, berichtet der VCÖ. Damit starben heuer bereits jetzt mehr Menschen bei Verkehrsunfällen als im gesamten Vorjahr (30 Verkehrstote) und auch mehr als im Jahr 2023 (30 Todesopfer) und als im Jahr 2022 (21 Todesopfer). Zusätzlich werden viele Menschen schwer verletzt, viele leiden ihr ganzes Leben unter den Unfallfolgen.

Maßnahmen auf Freilandstraßen sind besonders wichtig

Für die Sicherheit von Autofahrer sowie Motorradfahrenden sind vor allem Maßnahmen auf den Freilandstraßen, wo das tödliche Unfallrisiko sehr hoch ist, wichtig. Sowohl die Erfahrungen in Österreich als auch international zeigen, dass mit Tempolimit 80 statt 100 viele schwere Unfälle vermieden werden können. Ein Auto, das bei Tempo 80 einen Anhalteweg – Reaktionsweg plus Bremsweg – von 51 Metern hat, steht mit Tempo 100 erst nach 74 Metern und hat nach 51 Metern noch eine Geschwindigkeit von 66 Stundenkilometern, verdeutlicht der VCÖ. Auch der Rückbau von Raserstrecken trägt dazu bei, schwere Unfälle zu vermeiden. Zentral sind auch verstärkte Tempokontrollen auf Freilandstraßen mit stationären Radargeräten sowie auf Unfallhäufungsabschnitten mit der sehr wirksamen Section Control.

Sicherheit von Radfahrer und Fußgänger

Für die Sicherheit von Fußgänger sind wiederum unfallvermeidende Maßnahmen im Ortsgebiet sehr wichtig. Dazu zählen Tempolimit 30 statt 50 insbesondere in Wohngebieten, im Schulumfeld und Heimen für Senioren. Auch Verkehrsberuhigung, wie etwa Begegnungszonen, ein dichtes Netz an ausreichend breiten Gehwegen sowie übersichtliche Straßenübergänge reduzieren die Zahl der Fußgängerunfälle. Um die Sicht auf Kinder und andere Fußgänger, die einen Zebrastreifen überqueren möchten, zu verbessern, ist das Halte- und Parkverbot vor Schutzwegen von derzeit fünf auf zehn Meter auszuweiten. Die wichtigste unfallvermeidende Maßnahme für den Radverkehr sind baulich getrennte Radwege. „In den vergangenen drei Jahren gab es österreichweit keinen einzigen tödlichen Radunfall auf eigenen Radwegen“, weist VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky auf die Unfallstatistik hin.