Erste Regentropfen: So wird das Wetter zu Allerseelen in Kärnten

Besonders in Oberkärnten ist am Nachmittag Regen möglich. „Abseits der Karawanken bleibt es hingegen noch trocken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Durch föhnige Auflockerungen bestehen sogar Chancen auf etwas Sonne zwischendurch. Die Höchstwerte erreichen von West nach Ost 12 bis 17 Grad. In der Nacht zum Montag intensiviert sich der Regen dann und breitet sich auch auf die östlichen Landesteile aus. Mehr dazu unter: Schneefall bis auf 1.000 Meter: Markante Kaltfront trifft Kärnten.

