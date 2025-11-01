Skip to content
/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Dorfkirche in Lavant bei Tristach. Im Hintergrund ragen die Dolomiten auf, der Himmel ist wolkenverhangen.
Am Sonntag zu Allerseelen stauen sich dichte Wolken in Kärnten.
Kärnten
01/11/2025
Schirm einpacken

Erste Regentropfen: So wird das Wetter zu Allerseelen in Kärnten

Trübe Aussichten zu Allerseelen: Der Sonntag startet in Kärnten mit dichten Wolken, die von Südwesten her aufziehen. Am Nachmittag kann es zeitweise sogar etwas regnen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Besonders in Oberkärnten ist am Nachmittag Regen möglich. „Abseits der Karawanken bleibt es hingegen noch trocken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Durch föhnige Auflockerungen bestehen sogar Chancen auf etwas Sonne zwischendurch. Die Höchstwerte erreichen von West nach Ost 12 bis 17 Grad. In der Nacht zum Montag intensiviert sich der Regen dann und breitet sich auch auf die östlichen Landesteile aus. Mehr dazu unter: Schneefall bis auf 1.000 Meter: Markante Kaltfront trifft Kärnten.

