Wintersportbörse im Kulturhaus Althofen lädt zum Stöbern ein

Große Wintersportbörse im Kulturhaus Althofen: Am Freitag, dem 07. November können Besucher jeden Alters im Kulturhaus Althofen eine Vielzahl von Sport- und Bekleidungsartikeln für die ganze Familie entdecken.

Der Verkauf findet am Freitag, dem 07. November, von 15 bis 19 Uhr statt.

Das Sozialreferat der Stadtgemeinde Althofen mit Referenten Klaus Trampitsch lädt am 6. und 07. November zur großen Wintersportbörse in das Kulturhaus Althofen. Besucher jeden Alters finden dort eine breite Auswahl an Sport- und Bekleidungsartikeln für die kommende Wintersaison. „Die Wintersportbörse hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Viele Familien aus Kärnten nutzen die Gelegenheit, sich für den Winter günstig auszustatten“, freuen sich Bürgermeister Walter Zemrosser und Stadtrat Klaus Trampitsch über die positive Entwicklung.

Gebrauchtes als begehrte Ware

Ganz nach dem Gedanken „Wiederverwendung statt Verschwendung“ können gut erhaltene Wintersportartikel wie Skier, Schlitten, Skianzüge, Eislaufschuhe, Hockeyausrüstung oder Skihelme verkauft und gekauft werden. „Die Wintersportbörse ist für Familien eine kostengünstige Möglichkeit, hochwertige Ausrüstung zu bekommen und gleichzeitig Geld zu sparen“, betont Organisator Klaus Trampitsch.

©Stadtgemeinde Althofen Organisator Klaus Trampitsch lädt zur Wintersportbörse nach Althofen.

Experten überprüfen Artikel

Bereits am Donnerstag, dem 06. November, können zwischen 16 und 20 Uhr gut erhaltene

Winterartikel im Kulturhaus abgegeben werden. Fachkundige Experten überprüfen die Waren auf ihren Zustand und ihre Funktionalität. Der Verkauf findet am Freitag, dem 07. November, von 15 bis 19 Uhr statt. Anschließend können der Verkaufserlös abzüglich eines kleinen Unkostenbeitrags beziehungsweise die nicht verkauften Artikel wieder abgeholt werden. Der einbehaltene Beitrag kommt einem sozialen Zweck zugute.

Wintersportbörse im Kulturhaus Althofen: Donnerstag, 06. November: Abgabe der Sportbekleidung und Sportausrüstung von 16 bis 20 Uhr.

Freitag, 07. November: Verkauf von 15 bis 19 Uhr, anschließend Rückgabe und Auszahlung

Weitere Informationen erhältst du im Rathaus der Stadtgemeinde Althofen unter 04262/2288 DW 20 oder per Mail an althofen@ktn.gde.at!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 07:16 Uhr aktualisiert