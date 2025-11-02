Alkolenker blockiert Straße und bedroht Autofahrer

Ein 31-jähriger Pkw-Lenker hat am 1. November 2025 im Bezirk Feldkirchen für einen gefährlichen Zwischenfall gesorgt: Er stellte sein Fahrzeug quer auf einer Gemeindestraße ab und blockierte den Verkehr.

Am 1. November 2025, gegen 21.20 Uhr, lenkte ein 31-jähriger Mann sein Auto auf einer Gemeindestraße im Bezirk Feldkirchen. Im Bereich einer Kreuzung stellte er sein Fahrzeug quer zur Fahrbahn und direkt in einer unübersichtlichen Kurve ab.

Schlag auf die Motorhaube

Anschließend stieg er aus und stellte sich mitten auf die Fahrbahn. Zur selben Zeit lenkte ein 62-jähriger Mann sein Fahrzeug auf dieser Gemeindestraße. Der 61-Jährige musste anhalten, da der dunkel gekleidete Mann mitten auf der Fahrbahn stand. Der 31-Jährige ging auf das Fahrzeug des 62-Jährigen zu und schlug mit der Faust gegen die Motorhaube, wodurch diese beschädigt wurde.

61-Jährigen bedroht

Anschließend begab er sich zur Fahrertüre, bedrohte den Mann mit dem Umbringen und packte ihn am Kragen, ließ jedoch kurz darauf wieder von ihm ab. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich das Fahrzeug des 31-Jährigen weiterhin verkehrsbehindernd auf der Fahrbahn. Der Mann saß neben der Straße in einer Wiese und zeigte deutliche Symptome einer Alkoholisierung, bestritt jedoch, Alkohol konsumiert zu haben.

Schwere Alkoholisierung

Ein mit ihm durchgeführter Alkovortest ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Durchführung eines Alkomatentests verweigerte er. Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen sowie der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 08:09 Uhr aktualisiert