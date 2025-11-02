Auf der B106: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen

Nach einem Fahrzeugüberschlag mit eingeklemmten Personen rückten sechs Feuerwehren sowie Rettung und Polizei auf die B106 aus.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B106 im Mölltal hat am frühen Sonntagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 5.22 Uhr wurden mehrere Feuerwehren aus dem Bezirk Spittal alarmiert – laut Erstmeldung waren mindestens zwei Personen in einem Fahrzeug eingeklemmt.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Sechs Feuerwehren wurden von der Landesalarm- und Warnzentrale alarmiert. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Winklern/Mölltal, Lainach, Obervellach, Rangersdorf, Stall, Tresdorf/Mölltal. Die Einsatzmeldung lautete „Fahrzeugüberschlag/mindestens zwei Personen eingeklemmt“. Auch die Polizei und die Rettung waren vor Ort. Nähere Informationen zu den Personen und dem Unfallhergang folgen.