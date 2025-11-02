Job auf 3000 Metern Höhe: Hütte sucht neuen Pächter

Die Oberwalderhütte sucht für die Saison ab Mai 2026 neue Pächter. Auf fast 3000 Metern Höhe bietet die bewirtschaftete Hütte eine der spektakulärsten Arbeitsumgebungen Österreichs – direkt am Großglockner.

Wie die Allgäuer Zeitung berichtet, sucht die Oberwalderhütte auf 2973 Metern Höhe für die kommende Saison ab Mai 2026 einen neuen Pächter. Du wolltest schon immer Hüttenwirt werden und umgeben von einer traumhaften Landschaft arbeiten, dann ist das jetzt deine Chance.

Neuer Pächter gesucht

Die Oberwalderhütte, eine bewirtschaftete Hütte ganz in der Nähe vom Großglockner, befindet sich auf einer Felskuppe des Großen Burgstalles. Auf der Hütte werden von Ende Mai bis Mitte September Gäste versorgt.