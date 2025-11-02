Bitte keinen Wahlkampf: Der Halbzeit-Pfiff

Haben Sie den Pfiff des Schiedsrichters gehört? Halbzeit! Fast auf den Tag genau ist diese Legislaturperiode des Landtages und der Landesregierung nun zur halben Zeit der planmäßigen fünf Jahre angelangt.

Zeit für die Analyse der ersten Spielhälfte samt Vorschau auf die zweite Halbzeit: Es waren die Genossen, die in den vergangenen Wochen das politische Match zumindest in der Öffentlichkeit beherrschten. Der Wechsel von Peter Kaiser zu Daniel Fellner war vorhersehbar, ebenso wie es der Austausch von Sara Schaar war. Ob die Doppelspitze mit Kaiser als Landeshauptmann und Fellner als Parteichef von langer Dauer sein kann, darf bezweifelt werden.

Harmonische Doppelspitze?

Es ist in der politischen Historie kaum ein Fall einer erfolgreichen Doppelspitze bekannt. Auch sind die beiden von ihrer politischen Verortung doch recht weit voneinander entfernt. Fellner will die Kärntner SPÖ in die Mitte rücken. Sollte es – wie vorhergesagt – zu Beginn des Jahres 2026 zum Wechsel in der Position des Landeshauptmannes kommen, wird Fellner nicht viel Zeit haben, sich zu profilieren. Zwei Jahre sind wenig Zeit, um Pflöcke einzuschlagen. Dazu kommt, dass mit Martin Gruber als ÖVP-Chef ein Koalitionspartner existiert, der sich nicht scheut, den Anspruch auf den Landeshauptmann zu erheben. Das ist zwar als drittstärkste Kraft durchaus vermessen, genau das hat die ÖVP aber einmal bereits geschafft. Stichwort Christof Zernatto.

Ein Buch mit sieben Siegel

Ein Buch mit sieben Siegel ist derzeit die FPÖ. Die Blauen sind zwar österreichweit, so sagen es die Umfragen, weiter im Aufwind, in Kärnten gibt’s aber ein Problem. Die ruhige Art von Obmann Erwin Angerer kommt offenbar auch parteiintern nicht so gut an. FPÖ-ler haben gerne Ramba Zamba. Ob, wie kolportiert, Christian Ragger den freiheitlichen Laden noch einmal übernehmen würde, darf bezweifelt werden. Obwohl es natürlich durchaus reizvoll wäre, wenn mit Ragger und Fellner zwei miteinander gut befreundete Lavanttaler gegeneinander antreten würden. Auch das Team Kärnten mit dem stets erfolgreichen Wahlkämpfer Gerhard Köfer spielt mit und könnte im Fall der Fälle als entscheidender Koalitionspartner für die eine oder andere Variante gebraucht werden.

Unterschiedliche Ziele

Wie man sieht, gibt es vier Parteien, die in der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode mit unterschiedlichen Zielen beobachtbar sein werden. Die Roten müssen Fellner positionieren, die Blauen Angerer auf die Sprünge helfen, die Schwarzen müssen Gruber in seinen Ansprüchen irgendwie helfen und die Gelben sollten Köfer Rückhalt geben. Ach ja, da wären dann noch die sachpolitischen Anliegen für die nächsten etwas mehr als zwei Jahre.

Wird es einen frühzeitigen Wahlkampf geben?

Runter mit Schulden, Optimierung der medizinischen Versorgung, Kampf der Abwanderung und der Demografie, Nutzung der Koralmbahn, weniger Bürokratie, Stärkung des Standortes Kärnten, Förderung des Tourismus und vieles mehr. Es bleibt zu hoffen, dass die zweite Spielhälfte nicht von einem frühzeitig beginnenden Wahlkampf dominiert sein wird. Eine Hoffnung, die mit ziemlicher Sicherheit nicht erfüllt werden wird. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Inside Kärnten – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66) Studium der Geschichte und Philosophie Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5-Minuten-Rubrik „Inside Politik“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 09:34 Uhr aktualisiert