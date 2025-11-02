Tödlicher Unfall im Mölltal: 48-jähriger Autofahrer verstorben

Sonntagfrüh kam es auf der B106 zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie am späten Vormittag bekannt wurde, hat der 48-jährige Autolenker den Unfall nicht überlebt.

Auto kam von der Fahrbahn ab

Nun hat die Polizei nähere Informationen zum Unfall bekannt gegeben: Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau lenkte am frühen Morgen des 2. Novembers sein Auto auf der B106 Mölltal Straße von Stall kommend in Richtung 9833 Rangersdorf. Am Beifahrersitz befand sich ein 24-jähriger Mann. Gegen 5.15 Uhr kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Fahrzeug überschlug sich

Das Auto kollidierte mit einem Betongraben, überfuhr den Holzzaun eines Anwesens und kollidierte frontal mit einem Holzstapel. Durch den wuchtigen Anprall überschlug sich das Fahrzeug und wurde über den Holzstapel auf den Zaun eines weiteren Anwesens geschleudert. Lenker sowie Beifahrer wurden im Wrack eingeklemmt und konnten sich nicht selbständig befreien. Das Fahrzeug löste selbständig einen „eCall“ aus.

48-jähriger Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle

Weiters wurde von einem Anwohner ein Notruf abgesetzt – dieser hörte den Unfall. Beide Fahrzeugtüren wurden mittels Bergeschere aufgeschnitten und die Beteiligten befreit. Der 24-jährige Beifahrer gab an, geschlafen zu haben und erst durch den Unfall wach geworden zu sein. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Der 48-jährige Lenker erlag trotz umfangreicher Wiederbelebungsmaßnahmen durch Rettung sowie Notarztteam noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Kurzzeitige Totalsperre

Die B106 war im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig total gesperrt und für rund eine Stunde nur wechselseitig befahrbar. Die Absicherung der Unfallstelle sowie Rettung der verletzten Personen aus dem Pkw erfolgte durch die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren. Im Einsatz standen die Feuerwehren Winklern/Mölltal, Lainach, Obervellach, Rangersdorf, Stall, Tresdorf/Mölltal. Die Einsatzmeldung lautete „Fahrzeugüberschlag/mindestens zwei Personen eingeklemmt“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 10:25 Uhr aktualisiert