Sanierung der Burgruine Hohenburg erfolgreich abgeschlossen

Mit Unterstützung des Landes Kärnten konnten die Sanierungsarbeiten am historischen Mauerwerk der Burgruine Hohenburg in Oberdrauburg fertiggestellt werden.

Mit Unterstützung des Landes Kärnten konnten Sanierungsarbeiten am Mauerwerk der Burgruine Hohenburg in Oberdrauburg abgeschlossen werden. Im Rahmen Orts- und Regionalentwicklung übergab Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber an Bürgermeister Stefan Brandstätter kürzlich eine Förderzusage in Höhe von 9.000 Euro aus Mitteln der Kleinprojekteförderung des Landes. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 19.800 Euro.

„Wichtige Impulse für den regionalen Tourismus“

„Mit Projekten wie der Sanierung der Burgruine Hohenburg erhalten wir nicht nur wertvolle Zeugnisse unserer Geschichte, sondern setzen auch wichtige Impulse für den regionalen Tourismus, die lokale Wirtschaft und das kulturelle Leben im ländlichen Raum. Engagierte Gemeinden wie Oberdrauburg zeigen, dass Heimatpflege und Zukunftsorientierung Hand in Hand gehen können. Mit der Sanierung konnte ein wichtiges Kulturgut im ländlichen Raum erhalten werden“, betonte Gruber bei der Übergabe der Förderzusage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 10:49 Uhr aktualisiert