Nassfeld, Gerlitzen & Co.: Saisonstarts stehen fest

Ski- und Snowboadfahrer aufgepasst: Die kommende Wintersaison naht mit großen Schritten. Wir haben hier einen Überblick, wann die beliebtesten Skigebiete öffnen.

Der Winter in Kärnten steht in den Startlöchern! Mehrere Skigebiete haben bereits ihre Saisonstarts fixiert – und Wintersportfans können sich auf bestens präparierte Pisten, moderne Liftanlagen und jede Menge Schneeaction freuen.

Nassfeld: Saisonstart am 5. Dezember

Am Nassfeld startet die Wintersaison am 5. Dezember 2025. Die Lifte haben täglich von 9 Uhr bis 16.15 Uhr geöffnet. Die Kabinenbahn Millennium-Express hat täglich von 8.30 Uhr bis 16.45 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember haben die Lifte nur bis 15 Uhr geöffnet.

Skikarten sind hier erhältlich: Millennium-Express in Tröpolach Sonnleitn-4er-Sesselbahn Gartnerkofel-4er-Sesselbahn Nassfeld Sonnenalpe – Madritschen-6er-Sesselbahn Info- und Servicecenter Nassfeld-Pressegger See in Hermagor Die Millennium-Express-Kassa ist von 8 bis 17 Uhr geöffnet, die Bergkassen von 9 bis 16 Uhr.



Gerlitzen: Saisonstart am 29. November

Die Gerlitzen Alpe startet am 29. November 2025 in die Wintersaison. Die Kanzelbahn Annenheim ist täglich von 8.10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Klösterlebahn I Arriach fährt von 8:30 bis 15:50 Uhr. Bis 16 Uhr in Betrieb sind außerdem die Gipfelbahn, der Wörthersee 6er-Family-Jet und der Neugartenlift. Der Birkenhoflift öffnet täglich von 8.40 bis 15.45 Uhr.

Skikarten sind hier erhältlich: Talstation der Kanzelbahn in Annenheim: Kassen 1 bis 4 sowie ein Ticketautomat sind täglich von 8.05 bis 16.45 Uhr geöffnet.

Kassen 1 bis 4 sowie ein Ticketautomat sind täglich von 16.45 geöffnet. Mittelstation auf der Kanzelhöhe: Kassen 5 und 8, ebenfalls mit Ticketautomat, sind täglich von 8.20 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Kassen 5 und 8, ebenfalls mit Ticketautomat, sind täglich von 8.20 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Talstation der Klösterlebahn I (Lift C): Kassen 7 und 9 inklusive Ticketautomat bereit, geöffnet von 8.25 bis 15.30 Uhr in Betrieb. Zusätzlich befindet sich ein weiterer Ticketautomat beim 6er-Wörthersee Family Jet (Kassa Nr. 6).

Wirst du heuer Skifahren gehen? Auf alle Fälle! Vielleicht ein- oder zweimal. Nein, ist mir zu teuer. Nein, ich mag Skifahren nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bad Kleinkirchheim und Katschberg: Saisonstart am 5. Dezember

Das Skigebiet Bad Kleinkirchheim und Katschberg starten planmäßig am 5. Dezember 2025 in die Wintersaison 2025/2026. Die Seilbahn-und Liftanlagen in Bad Kleinkirchheim sind täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Start Wintersaison Heiligenblut, Petzen und Klippitztörl

In Heiligenblut startet die Wintersaison etwas später, nämlich am 20. Dezember. Das Skigebiet Klippitztörl eröffnet am 6. Dezember 2025, auch hier haben die Lifte täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Petzen startet mit einem Wochenendbetrieb vom 6. bis 8. Dezember in die Wintersaison. Täglicher Ski-Betrieb ist dann ab 13. Dezember geplant. Die Lifte sind von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 12:11 Uhr aktualisiert