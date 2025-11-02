Notfall am Fußballplatz: Schiedsrichter muss wiederbelebt werden

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag auf einem Fußballfeld in Guttaring ab. Während einer Ligapartie zwischen dem SV Hirter Kraig und den GAK 1902 Frauen kam es plötzlich zu einem medizinischen Notfall. Wie aus einem Bericht des Kärntner Ligaportals hervorgeht, dürfte ein Schiedsrichter einen Herzinfarkt erlitten haben.

Ersthelfer retten Schiedsrichter das Leben

Durch eine gut funktionierende Rettungskette konnte Schlimmeres verhindert werden, heißt es vonseiten des ATUS Guttaring. Ersthelfer nahmen sich dem Mann an. Kurze Zeit später trafen auch ein First Responder, das Rote Kreuz, die Feuerwehr sowie die Polizei ein. Offenbar kam auch ein Defibrillator zum Einsatz. Vonseiten der Sportredaktion wird betont, dass der Schiri beim Abtransport ins Krankenhaus bereits wieder sein Bewusstsein erlangt hatte. „Wir alle wünschen unserem Schiedsrichter alles Gute und eine baldige Genesung“, heißt es vonseiten der Fußballmannschaft.