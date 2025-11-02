Hubschrauber über Bodensdorf: Großangelegte Suchaktion läuft

Zu einer großangelegten Suchaktion kam es am Sonntagnachmittag in Bodensdorf im Bezirk Feldkirchen in Kärnten. Eine Person ist abgängig.

Ein Sucheinsatz läuft in Bodensdorf. Auch der Polizeihubschrauber ist vor Ort.

„Was ist in Bodensdorf los, da fliegt die ganze Zeit der Hubschrauber?„, fragten mehrere 5-Minuten-Leser am Sonntagnachmittag. Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte diese, dass derzeit eine Suchaktion im Gange ist: „Eine Person ist abgängig.“ Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

©Leser Mehrere 5-Minuten-Leser sahen den Polizeihubschrauber am Sonntagnachmittag über Bodensdorf kreisen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 16:45 Uhr aktualisiert