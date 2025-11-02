Skip to content
/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber.
Ein Sucheinsatz läuft in Bodensdorf. Auch der Polizeihubschrauber ist vor Ort.
Bodensdorf
02/11/2025
Am Sonntag
Leserstory

Hubschrauber über Bodensdorf: Großangelegte Suchaktion läuft

Zu einer großangelegten Suchaktion kam es am Sonntagnachmittag in Bodensdorf im Bezirk Feldkirchen in Kärnten. Eine Person ist abgängig.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(53 Wörter)

Was ist in Bodensdorf los, da fliegt die ganze Zeit der Hubschrauber?„, fragten mehrere 5-Minuten-Leser am Sonntagnachmittag. Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte diese, dass derzeit eine Suchaktion im Gange ist: „Eine Person ist abgängig.“ Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

Foto auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber.
©Leser
Mehrere 5-Minuten-Leser sahen den Polizeihubschrauber am Sonntagnachmittag über Bodensdorf kreisen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 16:45 Uhr aktualisiert
