In Kärnten wechseln bald hunderte Firmen die Besitzer

In Kärnten wechseln in den nächsten Jahren hunderte Betriebe den Besitzer. Wer rechtzeitig plant, kann die Übergabe - laut Wirtschaftskammer-Experte Peter Storfer - gut vorbereiten und Chancen für beide Seiten sichern.

In Kärnten wechseln in den nächsten Jahren hunderte Betriebe ihre Eigentümer. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl erklärt dazu: „[…] Die Zahl wird weiter steigen, da viele Unternehmer der Babyboomer-Generation in den Ruhestand treten. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig mit dem Thema Nachfolge zu befassen.“ Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Kärnten: „Eine Betriebsübergabe ist weit mehr als ein wirtschaftlicher Schritt – sie ist ein Generationenprojekt. Es braucht Vertrauen, Weitblick und gegenseitigen Respekt, um das Lebenswerk der Eltern erfolgreich in die Zukunft zu führen. Wer frühzeitig plant, kann den Übergang aktiv gestalten und Chancen für beide Seiten schaffen.“

©zVg. / WKK Die Wirtschaftskammer Kärnten rückte Themen rund um die Betriebsnachfolge in den Mittelpunkt.

Familientradition weiterdenken

„Das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass man nicht einfach nur ‚weiterführt‘, sondern auch selbst Teil einer Entwicklung ist. Das Lebenswerk der Eltern oder Vorfahren verdient Respekt, schließlich steckt darin unglaublich viel Herzblut, Mut und Durchhaltevermögen. Aber genauso wichtig ist es, den eigenen Weg darin zu finden“, weiß Lisa-Marie Müller aus eigener Erfahrung. Nach 13 Generationen hat sie als erste Frau das Familienunternehmen „Himmelberger Zeughammerwerk Leonhard Müller & Söhne GmbH“ aus Frantschach-St. Gertraud übernommen.

So gelingt der Generationenwechsel

Wichtig ist auch eine fachkundige Begleitung bei diesem komplexen Prozess. Werner Stein, Präsident der Kärntner Notariatskammer: „Wir begleiten zirka 50 bis 100 Betriebe bei Übergabe, Verkauf oder erbrechtlichen Nachfolgeregelungen.“ Bernhard Fink, Präsident der Rechtsanwaltskammer Kärnten, ergänzt: „Die drei wichtigsten Dinge bei einer Betriebsübernahme sind ein gut gestalteter Übergabevertrag, die Entscheidung für die künftige Rechtsform des Unternehmens und die Beachtung arbeitsrechtlicher Auswirkungen. Der größte Fehler ist, wenn im Übergabevertrag entscheidende Regelungen, beispielsweise welche Verbindlichkeiten übernommen werden, fehlen und eine Streitbeilegung nicht klar geregelt ist.“ Und Ingrid Gritschacher, Präsidentin der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Kärnten, unterstreicht: „Es geht beim Generationenwechsel nicht nur um die Übergabe von Vermögen, sondern auch darum, dies auf eine Weise zu tun, die finanziell sinnvoll und steuerlich optimal ist.“

Roadshow der Wirtschaftskammer

An drei Terminen in Spittal, Wolfsberg und Klagenfurt informierten deshalb Experten aus Recht, Notariat und Steuerberatung über die zentralen Aspekte rund um den Generationenwechsel in Unternehmen. Das Interesse war sehr groß, mehr als 200 Besucher nutzten die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren.