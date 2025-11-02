Einbrecher stellten Wohnhäuser in Kärnten auf den Kopf

Zwei Einbrüche an einem Wochenende: In Villach und Völkermarkt sind bislang unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser eingedrungen. Erbeutet wurde hauptsächlich Schmuck.

Erst kürzlich warnte die Kärntner Polizei davor, dass in den Herbst- und Wintermonaten wieder die sogenannten Dämmerungseinbrüche zunehmen. Mehr dazu unter: Dunkle Jahreszeit: Jetzt wittern Einbrecher ihre Chance. Dass die Beamten wissen, wovon sie reden, zeigen nicht zuletzt die Ereignisse der vergangenen Tage. Immerhin ist es zwischen dem 30. Oktober und dem 2. November 2025 zu gleich zwei Wohnhauseinbrüchen in Kärnten gekommen.

Terrassentüre aufgebrochen

So verschafften sich bislang unbekannte Täter unter anderem Zugang zu einem Wohnhaus in Völkermarkt. „Dazu drückten sie die Terrassentüre auf“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Völkermarkt. In der Folge wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Gestohlen wurden Gold- und Silberschmuck in derzeit unbekannter Schadenshöhe.

Weiterer Einbruch in Villacher

Von einem ähnlichen Vorgehen berichten auch Beamte der Polizeiinspektion Neufellach. Auch in dem Villacher Stadtteil ist es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Die bislang unbekannten Täter öffneten zahlreiche Schmuckkassetten und stahlen Schmuck. „Da sich die Hausbesitzer derzeit nicht in Kärnten befinden, ist die genaue Schadenssumme derzeit noch nicht bekannt“, so die Exekutive abschließend.