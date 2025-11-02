Sonne meldet sich zum Wochenstart zurück
Die letzten Regen- und Schneeschauer klingen am Montagmorgen ab. Danach übernimmt die Sonne in Kärnten das Kommando und es wird ein sehr freundlicher Tag.
Zunächst ist die Schneefallgrenze mit 1.000 bis 1.400 Meter Seehöhe noch relativ tief angesiedelt. Doch von Westen her lockern die Wolken im Tagesverlauf rasch auf. Anschließend wird es in ganz Kärnten sehr sonnig. Ein freundlicher Herbsttag steht bevor. Ihr solltet aber dennoch eine warme Jacke einpacken. „Mit Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad bleibt es etwas kühler als zuletzt“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.
