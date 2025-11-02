Skip to content
Region auswählen:
/ ©Rosie Orasch
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Steinerne Brücke in Klagenfurt. Unter ihr fließt der Lendkanal. Umringt ist sie von Bäumen, deren Laub sich bereits bunt verfärbt hat.
Mit 9 bis 13 Grad bleibt wird es in Kärnten zum Wochenstart etwas kühler als zuletzt.
Kärnten
02/11/2025
Wetterausblick

Sonne meldet sich zum Wochenstart zurück

Die letzten Regen- und Schneeschauer klingen am Montagmorgen ab. Danach übernimmt die Sonne in Kärnten das Kommando und es wird ein sehr freundlicher Tag.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Zunächst ist die Schneefallgrenze mit 1.000 bis 1.400 Meter Seehöhe noch relativ tief angesiedelt. Doch von Westen her lockern die Wolken im Tagesverlauf rasch auf. Anschließend wird es in ganz Kärnten sehr sonnig. Ein freundlicher Herbsttag steht bevor. Ihr solltet aber dennoch eine warme Jacke einpacken. „Mit Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad bleibt es etwas kühler als zuletzt“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Blatt, dass auf einem Stein liegt. Dahinter sieht man den strahlend blauen Himmel über dem Wörthersee in Klagenfurt.
©5 Minuten
Die Kärntner dürfen sich auf einen freundlichen Herbsttag freuen.

Transparenzhinweis:

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: