18-Jähriger kracht alkoholisiert gegen Leitschiene – verletzt

Gestern Abend kam es im Bezirk Feldkirchen zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger wurde dabei verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Nachdem ein junger Autofahrer gestern Abend gegen eine Leitschiene prallte, musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 21.50 Uhr lenkte ein junger Klagenfurter sein Auto auf der B95 Turracher Straße von Gnesau kommend in Richtung Himmelberg. Im Ortsteil Tiebel, Gemeinde Himmelberg, fuhr er in einer scharfen Rechtskurve geradeaus und prallte gegen die dort befindliche Leitschiene.

Mittlere Alkoholisierung

Er wurde dabei verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. „Ein Alkotest ergab eine mittlere Alkoholisierung, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt“, heißt es von der Polizei.