Crosslauf-Meisterschaften: Kärntner Athleten mit großartigen Ergebnissen

Die Meisterschaften fanden im Rahmen des STLV und KLV Crosslaufcup 2025/26 statt und die Kärntner Athleten lieferten wieder Top-Ergebnisse. Hier bekommst du die genauen Details.

Starke Leistungen

Die jüngsten Kärntner Meister hießen Matteo Cuoni und Maya Katharina Repitsch (LAC Klagenfurt) in der Klasse U14. Die Klasse U16 und U18 dominierten Athleten des LC Villach. Timijan Trontelj und Sarah Leitner sicherten sich hier U16 Meisterschafts Gold. In der Klasse U18 gewannen Matteo Xaver Jost und Alissa Liebhard. In der U20 ging der Sieg an Alexander Morak (VST LAAS) und Julia Susiti (LC Villach). Der U23 Sieger hieß Benedikt Hipfl (VST LAAS).

KLV – Kärntner Crosslauf-Meisterschaften

Kärntner Crosslaufmeisterin über 4.500 Meter wurde Lena Kues (VST LAAS) vor Sabrina Bernlieger (DSG Maria Elend) und Nadin Kazianka (LAC Klagenfurt). Den Kärntner Meistertitel in der Allgemeinen Klasse über 3.000 Meter holte sich Fabio Fister (DSG Maria Elend). Bei den Herren auf der Kurzstrecke (4.500 Meter) holte sich Erwin Kozak (Kelag Energy) vor Hubert Saringer (LSC Rennweg/Katschberg) und Dieter Petz (LG St. Paul) den Meistertitel. Kärntner Meister auf der Männer Langstrecke (9.000 Meter) wurde Christoph Nageler (LC Stockenboi) vor Sandro Hauser (LG St. Paul) und Gernot Hammer (Kelag Energy).