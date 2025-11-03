Angst am Heimweg: Kärntnerin von Unbekanntem verfolgt

Am vergangenen Wochenende war eine Klagenfurterin gegen Mitternacht auf dem Nachhauseweg, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Sie bekam es mit der Angst zu tun.

Einer Kärntnerin schlotterten vermutlich die Knie, als sie letztes Wochenende von einem Unbekannten verfolgt worden war.

Letzten Samstag, am 1. November 2025, bemerkte eine Klagenfurterin auf dem Nachhauseweg gegen 23.50 Uhr, dass ihr im Bereich der Glan Brücke in der Klagenfurter Grete Bitter Straße ein unbekannter Mann folgte. Die Frau begann sich zu fürchten.

Rief Ehemann an

Über ihr Handy rief sie ihren Ehemann und bat diesen, ihr entgegenzukommen. „Beim Aufeinandertreffen der beiden Männer flüchtete der Unbekannte“, heißt es von der Polizei. Es konnte weiters festgestellt werden, dass der Mann „öffentlich geschlechtliche Handlungen an sich vorgenommen hatte.“ Weitere Ermittlungen sind noch ausständig.

Beschreibung des Mannes

Der Unbekannte soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 170-185 groß sein, kurze helle Haare und eine normale Statur haben. Er war mit hellen Sneakers mit Plateau-Sohle, dunkler Jogginghose, sowie mit einer dünnen dunkle Steppjacke mit einem weiß-blauem Streifen im Brustbereich bekleidet.

