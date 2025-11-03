„Muss das sein?“: Kärntner genervt von rücksichtslosem Parkverhalten

Seit dem 1. Oktober 2025 gilt in Villach die grüne Zone. Die Parkplätze „Elite“, „Drauboden“ und „Lind“ bleiben weiterhin kostenlos. Doch das Parkverhalten von so manchen Autofahrern sorgt hier für Diskussionen.

Kürzlich kam es zu einer Diskussion im Netz, wonach Menschen das Parkverhalten anderer kritisieren.

Mit der „Grünen Zone“ kam es zu Veränderungen rund um das Parken in der Stadt. Das Villacher Stadtzentrum bietet aktuell noch drei gebührenfreie Großparkplätze. Hierzu gehören der Parkplatz Draubodem (Willroider-Parkplatz), der „Elite“-Parkplatz und in Villach-Lind. Doch wer sich einen gratis Parkplatz ergattern will, der müsste auch unter Umständen damit rechnen, dass er leer ausgeht. Der Grund: Das Parkverhalten von so manchem Autofahrer.

„Rücksichtslos“: Verhalten führt zu Diskussion

So schrieb unlängst ein User auf Facebook, dass er am Willroider-Parkplatz geparkt habe, doch sei es ärgerlich, dass dort viele der Parkplätze nicht genutzt werden können, „weil sich einige über die Bodenmarkierungen hinaus einparken und dadurch die Fläche daneben bestenfalls noch für ein Mopedauto geeignet ist. Muss das sein?“ Ein weiterer Nutzer betitelt ein solches Verhalten als „rücksichtslos.“ So sagt eine weitere Leserin im Gespräch mit 5 Minuten: „Solche Leute regen mich so auf.“

Lokalaugenschein zeigt Parksituation

Auch ein Lokalaugenschein von 5 Minuten hat unlängst gezeigt, dass es einige freie Parkplätze bzw. Parkmöglichkeiten vor Ort gibt, doch sollte es gleich mehrere Personen geben, die ein solches Verhalten an den Tag legen, dann kann die Situation sehr schnell anders aussehen. Wie empfindest du das aktuelle Parkverhalten der Menschen?

©5 Minuten Unlängst kam es im Netz zur Diskussion über das Parkverhalten so mancher Autofahrer.

