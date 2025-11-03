Kärntner Arbeitsmarkt: Leichter Abbau der Arbeitslosigkeit im Oktober

Wie das Arbeitsmarktservice Kärnten am heutigen Montag, dem 3. November 2025, informiert, kam es im Oktober zu einem leichten Abbau der Arbeitslosigkeit.

„Weiterhin stabile Zahlen am Kärntner Arbeitsmarkt: Nach wiederholt leichten Zunahmen im bisherigen Jahresverlauf, konnte nun im Oktober die Arbeitslosigkeit um -0,1% leicht abgebaut werden (-14 Personen)“, heißt es heute vonseiten des AMS Kärnten.

Jugendarbeitslosigkeit in Kärnten gesunken

Österreichweit verzeichne man eine Zuwachsrate von plus 5,9 Prozent. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch rund um die Jugendarbeitslosigkeit in Kärnten: „Der seit dem Frühjahr mit dem Land Kärnten gesetzte Schwerpunkt auf die Zielgruppe der Jugendlichen zeigt Wirkung: Hierzulande sank die Jugendarbeitslosigkeit um -5,2%. Österreichweit gab es eine Steigerung um +3%.“

Situation bei Arbeitslosen über 50 Jahre

Bei den Arbeitslosen über 50 Jahren gibt es eine Abnahme von minus 1,5 Prozent (Österreich: plus 6,4 Prozent). Die marginale Steigerung bei Langzeitarbeitslosen (über ein Jahr vorgemerkt) beträgt plus 1,5 Prozent (Österreich: plus 25,3 Prozent). Zurückzuführen sei diese Entwicklung auf drei Branchen: „Hilfsberufe (-133 Personen), Fremdenverkehr (-128) und Bau (-13). Werfen wir noch einen Blick in die Bezirke: Hier verzeichnen wir mit Ausnahme von Klagenfurt, Spittal und Hermagor sinkende Arbeitslosenzahlen. Die stärkste prozentuelle Abnahme gab es in Wolfsberg mit -12,2% (-116).“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 12:04 Uhr aktualisiert