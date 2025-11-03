Tiertafel Kärnten wurde mit dem Award ausgezeichnet

Für ihr unermüdliches Engagement wurde die Kärntner Initiative nun vor den Vorhang geholt - und erhielt eine besondere Ehrung von Fressnapf.

Die „Tiertafel Kärnten KATZPLATZ SoMa ev.“ unter Obfrau Gabriele Goldynia unterstützt mit ehrenamtlichen Helfern über 140 Menschen und 350 Haustiere monatlich mit Futter und Tierbedarf. Zudem hilft der Verein mit einem eigenen VET-Konzept kranken und alten Tieren und vermittelt im Projekt „KATZPLATZ“ schwer vermittelbare Katzen – bisher über 350 Tiere.

Arbeitsintensive Vermittlung

„Das Ziel ist es, Menschen und Tiere davor zu bewahren, getrennt zu werden. Wir reduzieren

damit auch die Neuaufnahmen in den schon überlasteten Tierheimen. Weiters

unterstützen wir bei der arbeitsintensiven Vermittlung von ‚schwierigen‘ Katzen, so

genannten Notfellchen, da den es den Einrichtungen oft an Personal, Zeit und Geld

fehlt, um dies intensiver zu betreiben“, schilderte Gabriele Goldynia.

„Jede Spende hilft“

Für ihr Engagement wurde die Tiertafel mit dem „Tierisch engagiert“-Award von Fressnapf Österreich ausgezeichnet. „Es ist sehr erfreulich, dass das große Engagement der Tiertafel gesehen und ausgezeichnet wird“, ergänzte Stadtrat Sascha Jabali Adeh. Die nächste Tiertafel findet am 15. November in der Klagenfurterstraße 42 statt, die Weihnachtstafel am 20. Dezember (12–16 Uhr). Gesucht werden Spenden an Katzennass- und -trockenfutter sowie VET-Futter GASTRO für erkrankte Hunde. „Jede Spende hilft uns weiter und bedeutet Hilfe für Bedürftige“, so Goldynia.