Alko-Lenker (41) liefert sich filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei

Fast schon filmreife Szenen spielten sich am Sonntagabend in St. Veit an der Glan ab. Mehrere Notrufe waren bei der Zentrale der Landespolizeidirektion Kärnten eingegangen. Die Anrufer meldeten allesamt einen Alko-Lenker, der in St. Veit an der Glan unterwegs sein soll. Streifenbeamte konnten diesen nach kurzer Zeit ausmachen. Doch der 41-Jährige widersetzte sich der Anhaltung und fuhr einfach weiter. Daraufhin versuchten die Polizisten mit einem Dienstfahrzeug die Fahrspur zu blockieren. „In diesem Moment gab der Lenker jedoch plötzlich Vollgas und fuhr über einen Tankstellenbereich in Richtung Innenstadt“, schildert die Exekutive, welche sofort die Verfolgung aufnahm. Diese zog sich über das Industriegebiet, ein Siedlungsgebiet bis zur Klagenfurter Straße und in weiterer Folge in Richtung Glandorf. Dabei erreichte der Flüchtende eine Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h (!) – und zwar im Ortsgebiet.

Streifenwagen gerammt

Auf der Schnellstraße Richtung Klagenfurt waren es dann beinahe 200 km/h. „Bei regennasser Fahrbahn!“, wie die Beamten betonen. Und es kam noch dicker! „Bei Klagenfurt-Ost fuhr der Lenker auf die St. Veiter Straße ab und verlangsamte seinen Wagen. Ein Polizeibeamter konnte das Dienstkraftfahrzeug vor den Flüchtenden setzte und wollte ihn zum Anhalten zu bewegen“, heißt es weiter. Als der Beamte sich dem Geflüchteten jedoch nähern wollte, gab dieser wieder Gas, scherte aus und versuchte wieder zu flüchten. Dabei rammte er einen Streifenwagen, wodurch der am Fahrersitz befindliche Beamte verletzt wurde. Das Dienstkraftfahrzeug war ebenfalls nicht mehr fahrbereit.

Flucht endet mit Festnahme

Sozusagen auf der Felge fuhr der Lenker davon und versuchte kurz darauf über eine Gleisanlage auf Höhe der Laudon-Kaserne in Klagenfurt weiterzufahren. Nach einigen Metern blieb er letztendlich am Gleiskörper hängen, sprang aus dem Fahrzeug heraus und lief davon. Ein nacheilender Polizeibeamter holte ihn ein. „Er wurde an Ort und Stelle festgenommen“, stellt die Exekutive klar. Ein Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. In Summe hat der Mann 40 Verwaltungsübertretungen begangen. Er wird angezeigt. Das Fahrzeug musste übrigens von einer Firma von den Gleiskörpern entfernt werden. Im Einsatz standen Beamte der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan, des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt.