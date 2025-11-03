Erhöhtes Vogelgrippe-Risiko in Kärnten: Diese Regeln gelten ab sofort

Aufgrund erster Vogelgrippe-Fälle* in Kärnten, Nieder- und Oberösterreich wurden sämtliche Bundesländer als Gebiete mit „erhöhtem Risiko“ eingestuft. Eine entsprechende Verordnung tritt noch heute in Kraft. Aber was bedeutet das?

Wie berichtet, hat das Gesundheitsministerium Vogelgrippe-Präventionsmaßnahmen für das gesamte Bundesgebiet verordnet. Mehr dazu unter: Vogelgrippe: Österreich wird zum „Gebiet mit erhöhtem Risiko“. Eine entsprechende Verordnung wurde auch dem Land Kärnten am Montag übermittelt. Sie trat noch am selben Tag in Kraft und betrifft sämtliche Geflügelhaltungen -unabhängig von Tieranzahl und Betriebsgröße.

Diese Regeln sind ab Montag zu beachten: Enten und Gänsen sind von anderen Vögeln strikt getrennt zu halten.

Geflügel ist bestmöglich vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen (z.B. durch Netze oder Dächer)

Die Fütterung und Tränkung der Tiere hat im Stall oder unter einem Unterstand zu erfolgen.

Eine Tränkung darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, erfolgen.

Die Reinigung und Desinfektion von Beförderungsmitteln, Ladeplätzen und Gerätschaften hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen.

Bei einem Abfall der Futter- und/oder Wasseraufnahme sowie der Legeleistung und bei erhöhten Mortalitätsraten ist verpflichtend die zuständige Behörde zu informieren. Quelle: Land Kärnten

Derzeit noch keine Stallpflicht

Ziel der präventiven Maßnahmen ist es, die Tiere vor einem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen. Eine Stallpflicht bestehe momentan aber noch nicht. „Eine solche ist erst bei Einstufung als Gebiet mit ’stark erhöhtem Risiko‘ vorgesehen“, heißt es vonseiten des Landes abschließend. Zur Überwachung der Situation sind zudem alle tot aufgefunden Wildvögel der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. Kadaver sollen nicht berührt werden!