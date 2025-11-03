Skip to content
Rettungskräfte rückten am Montag in den Ortsteil Wallhorn in Prägraten aus.
Prägraten / Osttirol
03/11/2025
Rettung rückte aus

Unfall bei Sprengarbeiten in Osttirol: Frau musste ins Krankenhaus

Sprengarbeiten in Prägraten endeten für eine 43-jährige Frau am Montag im Krankenhaus. Sie wurde von einem herumfliegenden Steinsplitter getroffen.

Im Zuge einer Baustelle wurden am Montagnachmittag in der Osttiroler Gemeinde Prägraten auch Sprengarbeiten durchgeführt. Dabei wurde eine 43-jährige Frau von einem Steinsplitter getroffen. Diese stand etwa 140 Meter entfernt bei einem Haus. Vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Matrei heißt es dazu: „Sie wurde von der Rettung mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.“

