Drama auf der Alm: Morscher Balkon bricht ein – zwei Verletzte

Bei einer Almhütte im Bezirk Spittal/Drau brach am Montagnachmittag der Holzboden eines Balkons unter zwei Frauen zusammen. Beide stürzten rund drei Meter in die Tiefe und mussten verletzt ins Krankenhaus Spittal gebracht werden.

Zwei Frauen wurden bei dem Unfall auf der Almhütte in Spittal an der Drau (Kärnten) verletzt

Gegen 14.20 Uhr befanden sich zwei Frauen im Alter von 62 Jahren aus dem Bezirk Spittal/Drau bei einer Almhütte im Bezirk Spittal/Drau. „Die beiden Frauen begaben sich über eine außenliegende Holztreppe zu einem kleinen Holzbalkon und betraten diesen. Als die beiden Frauen auf dem Balkon standen, brach der Holzboden des kleinen Balkons ein und die Frauen stürzten ca. 3 Meter in die Tiefe“, berichtet die Polizei.

Hubschrauber muss ausrücken

Offensichtlich waren die Bretter und Balken altersbedingt massiv morsch. Eine der beiden Frauen erlitt Verletzungen im Bereich des Rückens und wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 ins KH Spittal/Drau eingeliefert. Die zweite Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung Gmünd ins Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert.