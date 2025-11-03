/ ©Lumixera-stock.adobe.com
Sonne pur in Kärnten: So wird das Wetter am Dienstag
Kärnten darf sich auf einen strahlenden Dienstag freuen. Morgendliche Nebelfelder und leichter Frost weichen rasch purem Sonnenschein.
Nach einem teils frostigen Start setzt sich am Dienstag schon bald strahlender Sonnenschein durch. Die GeoSphere Austria prognostiziert einen sehr sonnigen Tag, an dem sich kaum eine Wolke am Himmel zeigt. Obwohl es in der Früh noch leicht frostig werden kann, steigen die Höchstwerte im Laufe des Tages auf angenehme 9 bis 14 Grad an.
Transparenzhinweis:
KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.
