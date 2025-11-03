Sonne pur in Kärnten: So wird das Wetter am Dienstag

Nach einem teils frostigen Start setzt sich am Dienstag schon bald strahlender Sonnenschein durch. Die GeoSphere Austria prognostiziert einen sehr sonnigen Tag, an dem sich kaum eine Wolke am Himmel zeigt. Obwohl es in der Früh noch leicht frostig werden kann, steigen die Höchstwerte im Laufe des Tages auf angenehme 9 bis 14 Grad an.

©Rosie Orasch Die Kärntner dürfen sich auf einen freundlichen Herbsttag freuen.