Skip to content
Region auswählen:
/ ©Lumixera-stock.adobe.com
Symbolfoto von 5min.at: Blick auf den Wörthersee im Herbst.
Am Dienstag erwartet uns Sonnenschein in Kärnten.
Kärnten
03/11/2025
Wetterausblick

Sonne pur in Kärnten: So wird das Wetter am Dienstag

Kärnten darf sich auf einen strahlenden Dienstag freuen. Morgendliche Nebelfelder und leichter Frost weichen rasch purem Sonnenschein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Nach einem teils frostigen Start setzt sich am Dienstag schon bald strahlender Sonnenschein durch. Die GeoSphere Austria prognostiziert einen sehr sonnigen Tag, an dem sich kaum eine Wolke am Himmel zeigt. Obwohl es in der Früh noch leicht frostig werden kann, steigen die Höchstwerte im Laufe des Tages auf angenehme 9 bis 14 Grad an.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Sonnenuntergang in der Wörthersee Ostbucht. Zu sehen ist die Schiffsanlegestelle. Noch stehen Töpfe mit Palmen am Steg.
©Rosie Orasch
Die Kärntner dürfen sich auf einen freundlichen Herbsttag freuen.

Transparenzhinweis:

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: