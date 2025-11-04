Sie ruft dazu auf, Blut zu spenden – für jemanden, den du kennst. Für jemanden, den du liebst. Oder für dich selbst. Denn Blutspenden ist kein abstrakter Akt der Nächstenliebe, sondern ein konkreter Beitrag, um Leben zu retten.

Engpässe in der kalten Jahreszeit

„Gerade in der Zeit rund um Weihnachten kommt es erfahrungsgemäß zu Engpässen bei den Blutkonserven. Viele Menschen sind auf Urlaub oder krank, gleichzeitig steigt der Bedarf in den Spitälern. Deshalb brauchen wir jetzt jeden Einzelnen“, betont Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes Kärnten. „Wer Blut spendet, schenkt Hoffnung, Zeit und Leben – und leistet damit einen unschätzbaren Beitrag für die Gemeinschaft.“

„Sei dabei. Spende Blut. Rette Leben.“

Die neue Kampagne zeigt Menschen, wie wir sie alle kennen – Otto, Lisa, Max, Erna, Andi, Alex, Marie oder Rudi – und erinnert daran, dass hinter jeder Blutspende ein Mensch steht, dessen Leben davon abhängt. Der Appell ist klar: „Sei dabei. Spende Blut. Rette Leben.“ Blut kann nicht künstlich hergestellt werden – jede Spende zählt. Blutspendetermine in ganz Kärnten sind online auf der Website zu finden. Jede Spende hilft, damit die Blutreserven auch über die Feiertage hinweg gesichert bleiben.