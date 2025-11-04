Skip to content
/ ©Freiwillige Feuerwehr St. Veit/Glan
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit/Glan.
In Liebenfels kam es zu einem technischen Gebrechen eines LKWs während des Umpumpens von Dieseltreibstoff.
Liebenfels/St. Veit an der Glan
04/11/2025
Sirenenalarm

150 Liter Diesel ausgetreten: „Fire Viter“ rückten zu Einsatz aus

Am gestrigen Montag, dem 3. November 2025, mussten die Florianis der FF St. Veit an der Glan aufgrund eines technischen Gebrechens eines LKWs ausrücken.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)

Gegen Mittag war der Lenker eines LKW-Hängerzuges damit beschäftigt, Dieselkraftstoff vom Anhänger in das Zugfahrzeug umzupumpen. Plötzlich kam es zu einem technischen Gebrechen während des Vorgangs, dadurch traten rund 150 Liter Diesel aus.

Lenker reagierte rasch

Der Lenker reagierte schnell und alarmierte unverzüglich die Feuerwehr. „An der Einsatzstelle stellte es sich heraus, dass der Diesel in eine große vom nächtlichen Regen stehende Pfütze geronnen ist und sich mit dem Wasser vermischt hatte“, heißt es von der Feuerwehr in den sozialen Medien. Auch ein Landeschemiker wurde verständigt, welcher anordnete, dass das komplette Wasser-Diesel-Gemisch aufgesaugt und danach in die betroffene Fläche großzügig mit Bindemittel behandelt werden musste, um eine weitere Verschleppung des Gefahrgutes zu vermeiden. „Das kontaminierte Erdreich musste ausgebaggert werden“, so die Florianis abschließend. Auch die FF Liebenfels stand im Einsatz. Nach zwei Stunden konnten die Feuerwehren wieder einrücken.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit/Glan
©Freiwillige Feuerwehr St. Veit/Glan
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 08:59 Uhr aktualisiert
