Filmpremiere: Naturpark Dobratsch präsentiert einzigartiges Projekt

Am kommenden Donnerstag, dem 6. November 2025, findet im Stadtkino Villach die Premiere des Naturpark Dobratsch Films "Spurensuche - Die bewegte Geschichte einer Höhle" statt.

Der Naturpark Dobratsch ist mit fast 200 Höhlen der höhlenreichste Berg Kärntens. Als gigantischer Karststock weist der Berg zahlreiche Klüfte und Hohlräume auf und ist auch Trinkwasserspeicher für die umliegenden Gemeinden.

Bekannteste Höhle Villachs: Eggerloch

Die wohl bekannteste Höhle ist das Eggerloch in Warmbad-Villach. Spuren der menschlichen Nutzung reichen weit zurück, wie zahlreiche Felsinschriften aus dem 16. Jahrhundert belegen. Im 20. Jahrhundert begann unter Oskar Hossé die Höhlenforschung in Kärnten und auch hier stand das Eggerloch im Mittelpunkt des Interesses. Und auch über 500 Jahre nach den ersten Inschriften bleibt das Interesse am Eggerloch groß. Mittlerweile ist die Höhle zum Schutz der Sinterformationen und seltener Tierarten jedoch abgesperrt.

Eggerloch wurde „digitalisiert“

Um der Bevölkerung diesen einzigartigen Lebensraum dennoch zugänglich zu machen, startete der Naturpark Dobratsch mit großzügiger Unterstützung von L ́OCCITANE en Provence ein einzigartiges „Digitalisierungsprojekt“. Das Eggerloch ist damit die erste Höhle, die mit Laser-Scannern und 360 Grad Kameras voll digitalisiert wurde. Zusätzlich wurden zwei hochwertige Dokumentarfilme gedreht, die einerseits die Umsetzung der Digitalisierung und andererseits die Höhle selbst in den Mittelpunkt stellen.

Filmprojekt: Auf den Spuren der Höhle

Der neue Naturpark Dobratsch Film „Spurensuche – Die bewegte Geschichte einer Höhle“ erzählt von der ewigen Verwandlung des Kalks – von seiner Entstehung im Meer über die Auffaltung der Alpen bis zu seiner Rückkehr in die Tiefe. In eindrucksvollen Bildern zeigt der Film, wie der scheinbar starre Fels einer Höhle im Kreislauf von Wasser, Zeit und Druck lebt und sich ständig neu formt. Der Film erforscht auch die Eingriffe des Menschen in diese unterirdische Welt der Formen sowie die Lebewesen in und am Eingang der Höhle. So verbindet er Naturwissenschaft und Geschichte mit dem Wandel und der schöpferischen Kraft der Erde.

©Erik Dobat EDUFilm. | Am kommenden Donnerstag, dem 6. November 2025, findet im Stadtkino Villach die Premiere des Naturpark Dobratsch Films „Spurensuche – Die bewegte Geschichte einer Höhle“ statt. ©Erik Dobat EDUFilm. | Die wohl bekannteste Höhle ist das Eggerloch in Warmbad-Villach.

Premiere am 6. November 2025

Bei der Premiere am 6. November 2025 ab 17.30 Uhr im Stadtkino Villach wird es den Besuchern möglich sein, mittels Virtual Reality Brillen die Höhle zu begehen. Atemberaubende und schwindelerregende Bilder sind zu erwarten. – Und, die Höhlenforscher Martin Friedl und Günther Faul werden ihre neuesten Entdeckungen am Dobratsch und in der Umgebung präsentieren.