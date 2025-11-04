Existenzangst: Dreifache Mutter kämpft um Essen und Dach über dem Kopf

Wenn sie am Küchentisch sitzt und ihre Gedanken sich genau um zwei Sätze drehen: "Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich kann nicht mehr." Genau darum geht es auch in Lisas Geschichte.

Lisa F. erzählt gegenüber der Caritas Kärnten von ihrem Schicksal und erhält die dringend benötigte Hilfe für sich und ihre Kinder.

Lisa F. erzählt gegenüber der Caritas Kärnten von ihrem Schicksal und erhält die dringend benötigte Hilfe für sich und ihre Kinder.

Immer wieder hört und liest man von unglaublichen Geschichten, die jedoch leider der Wahrheit entsprechen. Doch es sind die Geschichten, die nicht gerne erzählt werden, oder wenn dann nur mit großem Schamgefühl. Genau das ist es aber, womit sich zahlreiche Österreicher und Österreicherinnen beschäftigen und sie müssen erzählt werden. So auch wie der Verlauf des Lebens von Lisa F.

Vor allem Frauen in Österreich armutsgefährdet

Rund 89.000 Menschen sind in allein in Kärnten armutsgefährdet, heißt es von der CARITAS. Das ist ungefähr jeder sechste Einwohner. Das belegen die aktuellen Zahlen der Statistik Austria im Rahmen der EU-SILC-Erhebung. Österreichweit sind etwa 1,3 Millionen armutsgefährdet, 336.000 Menschen gelten als absolut arm. Vor allem Frauen haben ein hohes Risiko, von Armut betroffen zu sein. Aber nun kommen wir zu Lisas Geschichte.

Kein Geld zum Heizen…

Sie ist alleinerziehend, hat drei Kinder und man kann kaum glauben, wie schwer ihre Not tatsächlich ist. Ihr erging es wie vielen anderen, sie erlebte eine Trennung, musste umziehen und dann fing es an… sie geriet in eine finanzielle Krise. Eine Regelung für die Alimente bestand zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ihre Firma ging insolvent, seitdem lebt sie von Arbeitslosengeld und Familienbeihilfe. „Wenn man nicht weiß, wie es weitergeht und ob die Kinder etwas zu essen oder ein Dach über dem Kopf haben, ist das sehr schwer“, so Lisa gegenüber der CARITAS. Das Geld fehlte an allen Ecken und Ende, sogar fürs Heizen, weshalb sie mit ihren Kindern Holz sammelte. „Das hat uns dann zumindest eine Nacht lang gewärmt“, erinnert sich die Alleinerziehende. Durch Beratungsstellen der Caritas erhielt sie finanzielle sowie psychosoziale Hilfe.

Kommst du mit deinem Geld aus? Nein – lebe im Minus. Es geht sich knapp aus. Ja. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Viele Frauen, die verzweifelt zu uns kommen…“

Die Caritas Kärnten wollte mit diesem anonymisierten Beispiel zum Auftakt ihrer Armuts-Kampagne zeigen, dass es schwere Schicksale, aber auch Hilfe gibt. Sie bietet Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise durch Lebensmittelgutscheine, Hilfe bei Miet- und Heizkosten oder Stromnachzahlungen, Bekleidungsgutscheine und auch Beratung bei Anträgen oder Behördengängen. Nina Pokorny, Dipl.-Soz.Päd. und Mitarbeiterin in der Sozialberatung, weiß aus ihrem beruflichen Alltag: „Viele Frauen, die verzweifelt zu uns kommen, haben Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen. Ein Vollzeitjob ist definitiv nicht drin. Sie können aufgrund der Sorgearbeit nur weniger bezahlte Erwerbsarbeit leisten und müssen jeden Cent zweimal umdrehen. Die stetig steigenden Lebensmittelkosten machen jeden simplen Lebensmitteleinkauf zu einem Spießrutenlauf. Viele Frauen quält die Angst, wie sie die nächsten Rechnungen bezahlen oder das Essen auf den Tisch bekommen sollen. Armut ist auch weiblich, weil unbezahlte Care-Arbeit weiblich ist.“

Hilfe für Betroffene Die Caritas Kärnten ist für Hilfesuchende da: „Mit unseren Sozialberatungsstellen, mit unserer Lebensmittelausgabe LEA, unserer Wohnungslosentagesstätte „Eggerheim“ und unserer Notschlafstelle sowie mit vielen anderen Leistungen in ganz Kärnten hilft sie Menschen dabei, ihre Existenz zu sichern.“ Weitere Informationen findest du auf der Website.

Erzähle auch du deine Geschichte Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Österreicher bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 13:02 Uhr aktualisiert