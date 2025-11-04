Von Schäferhunden attackiert: Frau rettet Spaziergängerin

Am heutigen Dienstag kam es zu einer Hundeattacke in Wolfsberg auf dem Rad- und Gehweg. Zwei Schäferhunde liefen frei herum. Zuerst griffen sie den Hund einer Kärntnerin (30) an und bissen ihn, dann wurde sie selbst verletzt.

Gegen 11 Uhr vormittags war die Wolfsbergerin mit ihrem Hund spazieren, als dieser von den zwei Schäferhunden attackiert wurde. Sie versuchte dazwischen zu gehen, mit schlimmen Folgen.

Von freilaufenden Schäferhunden angegriffen

Sie erlitt Verletzungen im Gesichts- und Oberkörperbereich. Eine Autofahrerin, die zufällig vorbei fuhr und das Geschehen sah, hielt sofort an und konnte die Schäferhunde von der Spaziergängerin und deren Hund trennen. Die beiden Hunde liefen daraufhin davon. Dann kam die Rettung und versorgte die Verletzte, brachte sie dann ins LKH Wolfsberg.

Besitzer wurde gefunden

Wie die Polizei weiter informiert, konnte der Besitzer der Hunde ermittelt werden. „Gegen ihn wird Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erstattet“, so die Beamten abschließend.