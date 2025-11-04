Trauer um Kärntner Kult-Wirt: Ein Leben für die Gastronomie

Der bekannte Kärntner Gastronom Max Antonitsch hat am 23. Oktober 2025 im Alter von 94 Jahren seine Augen für immer geschlossen.

Max Antonitsch, ein Urgestein der Kärntner Gastronomie, ist nicht mehr. Er ist am 23. Oktober 2025 im Alter von 94 Jahren verstorben. Am Samstag, dem 8. November findet um 11 Uhr eine Trauerfeier beim Parkfriedhof in Ferlach statt. Um 9 Uhr gibt es die Gelegenheit, sich von dem Kärntner zu verabschieden, wie auf der Parte informiert wird.

Nach familiären Schicksalsschlag: Antonitsch übernahm elterlichen Betrieb

Jahrelang führte Antonitsch den gleichnamigen Gastronomiebetrieb in Glainach bei Ferlach, welcher aus einer Kombination aus Gasthaus und Fleischerei mit angeschlossener Landwirtschaft bestand. Im Jahr 1964 übernahm der Wirt den Betrieb, der damals von seinen Eltern geführt wurde. Ein Schicksalsschlag erschütterte die Familie und der damals ausgelernte Fleischergeselle musste plötzlich die Nachfolge für das Unternehmen, dessen Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert reichen, antreten. Unterstützung bekam er von seiner Frau Ingeborg.

Gasthaus Antonitsch schloss seine Pforten

Das Gasthaus Antonitsch ist bereits seit über 20 Jahren Geschichte. Der Abschied fiel dem Gastro-Paar damals besonders schwer. Der Betrieb wurde im Jahr 2004 verkauft. Die beiden Betreiber aber prägten die Kärntner Gastronomie und bleiben mit Innovationen in Erinnerung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 18:30 Uhr aktualisiert