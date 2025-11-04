Neue Regionalleitung der Grünen Wirtschaft Kärnten gewählt

Am 3. November wurde bei der Regionalversammlung der Grünen Wirtschaft Kärnten eine neue Regionalleitung gewählt.

Markus Ertel übergab nach 10 Jahren als Regionalsprecher an Melanie Kraschitzer, die ab sofort die Leitung der Grünen Wirtschaft in Kärnten übernimmt. Es war ein emotionaler Abschied mit Rückblicken auf die vergangenen Jahre, aber auch Ausblicke und Vernetzung. Melanie Kraschitzer wurde einstimmig als Nachfolgerin von Markus Ertel gewählt, Peter Simon, ebenfalls einstimmig gewählt, übernimmt die Finanzagenden. Als weiteres Mitglied wurde Kristina Begusch mit 100% der Stimmen gewählt. Die Grüne Wirtschaft bedankt sich bei Markus Ertel und seinem Team und wünscht den neuen Mitgliedern der Regionalleitung alles Gute.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2025 um 21:27 Uhr aktualisiert