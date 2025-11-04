Sonniger Mittwoch und bis zu 15 Grad

Regional kann es im Klagenfurter Becken etwas länger trüb durch Nebel sein. „Meist dominiert aber im ganzen Land von früh bis spät der Sonnenschein, ein paar dünne Wolken stören dabei kaum“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus drei bis plus ein Grad. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen elf und 15 Grad mit den höchsten Werten in mittleren sonnigen Lagen.