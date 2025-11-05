Filmcrew sucht Komparsen für Bergsteigerdrama

Hollywood-Feeling am Katschberg: Für den italienisch-österreichischen Film „Dark Vertigo“ werden noch Komparsen gesucht. Mit dabei sind auch „Vorstadtweib“ Zoe Straub sowie Schauspieler Thomas Prenn.

Unter der Regie von Giancarlo Soldi entsteht aktuell das Bergsteigerdrama „Dark Vertigo“. Dahinter steckt die Lieblingsfilm Österreich GmbH, welche sich auch für Streifen, wie „THE DARK GIRL“ oder die Dokumentation „Alfons Schuhbeck – Der Gewürzpapst“, verantwortlich zeigt.

Komparsen für Dreharbeiten am Katschberg gesucht

Für die Dreharbeiten am Katschberg werden aktuell noch einige Komparsen gesucht, die am kommenden Montag, dem 10. November 2025, zwischen 15 Uhr und Mitternacht Zeit haben. Benötigt werden acht Männer und sieben Frauen im Alter von 18 bis 50 Jahren. Des Weiteren werden am Mittwoch, dem 12. November, zwischen 7 und 17 Uhr, acht Busgäste sowie am Donnerstag, dem 13. November, zwischen 7 und 17 Uhr, zehn Restaurant-Gäste gebraucht. Bewerbungen mit Bild können per Mail an dark.vertigo@gmx.de geschickt werden. Besonders cool: Vor Ort sind auch die bekannten Schauspieler Zoe Straub und Thomas Prenn.