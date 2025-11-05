Vorwürfe gegen Osttiroler SOS-Kinderdorf ziehen immer größere Kreise

Am SOS-Kinderdorf-Standort in Nussdorf-Debant dürfte es vermutlich noch weitere Fälle geben. Bei der Tiroler Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJA) haben sich jedenfalls zwei weitere Personen mit Gewalterfahrungen gemeldet.

„Eine Person schilderte anonym, dass sie zwei Bekannte hat, die von Gewaltvorwürfen im SOS-Kinderdorf in Nussdorf-Debant betroffen waren, führte dies jedoch nicht näher aus. Sie erkundigte sich, ob sich die Betroffenen bei uns melden können. Daraufhin haben wir darüber aufgeklärt, dass sie sich für einen persönlichen Termin melden können, auf Wunsch auch anonym“, teilte der Tiroler Kinder- und Jugendanwalt Lukas Trentini auf APA-Anfrage mit. Eine zweite anonyme Person hätte geschildert, in Nussdorf-Debant selbst Gewalt erlebt zu haben: „Es wurde ebenfalls ein persönlicher Termin angeboten.“

„Personen können sich jederzeit anonym melden“

Zur Zahl der verdächtigen bzw. beschuldigten Personen konnte Trentini keine Angaben machen. Er betonte, die 1995 gegründete KiJA Tirol sei Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahren und nehme den Auftrag wahr, Kinderrechte zu vertreten, schützen und zu fördern. Aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Skartierungen (Aktenvernichtung, Anm.) lägen der KiJA allerdings nicht mehr alle Dokumentationen aus den letzten 30 Jahren vor. „Personen können sich jederzeit auch anonym bei der KiJA melden“, bekräftigte Trentini.

Seit 2015 jährliche Visiten

„Wir möchten darauf hinweisen, dass die KiJA Tirol mit ihren externen Vertrauenspersonen in den sozialpädagogischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe circa einmal monatlich Sprechstunden für die Bewohnerinnen und Bewohner anbietet, erläuterte der Kinder- und Jugendanwalt. Das SOS-Kinderdorf in Osttirol werde seit 2015 zweimal jährlich visitiert: „Seit 2024 ist der Besuch vier bis fünf Mal jährlich möglich.“ Die Kinder und Jugendlichen könnten sich im Rahmen der Sprechstunden mit all ihren Anliegen und Themen freiwillig und vertraulich an die externen Vertrauenspersonen der KiJA wenden. [APA / Red. 5.11.2025]