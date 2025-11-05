13-Jähriger wird auf Schutzweg angefahren

Ein 13-jähriger Schüler wurde am Mittwochmorgen auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Der Bub wurde dabei gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verletzt.

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochmorgen in Eberndorf im Bezirk Völkermarkt ab. Beim Queren eines Schutzweges wurde ein 13-jähriger Schüler von einem 46-jährigen Autofahrer erfasst. „Der Bub wurde dabei gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und kam verletzt auf der Fahrbahn zu liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Eberndorf. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.