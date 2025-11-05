Skip to content
/ ©Montage: FF Althofen
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt den Vollbrand sowie das vom Feuer zerstörte Grab.
Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zum Friedhof Althofen aus.
Althofen
05/11/2025
Mittwochmorgen

Grab in Vollbrand: Feuerwehr rückte aus

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Althofen am Mittwochmorgen alarmiert. Ein Grab stand in Vollbrand.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(49 Wörter)

„Eine aufmerksame Passantin bemerkte, dass ein Grab in Vollbrand stand“, heißt es vonseiten der Florianis, die daraufhin zum Friedhof Althofen ausrückten. Beim Eintreffen war das Feuer jedoch bereits von selbst erloschen. Ein Eingreifen seitens der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

