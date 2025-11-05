Grab in Vollbrand: Feuerwehr rückte aus

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Althofen am Mittwochmorgen alarmiert. Ein Grab stand in Vollbrand.

„Eine aufmerksame Passantin bemerkte, dass ein Grab in Vollbrand stand“, heißt es vonseiten der Florianis, die daraufhin zum Friedhof Althofen ausrückten. Beim Eintreffen war das Feuer jedoch bereits von selbst erloschen. Ein Eingreifen seitens der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich.