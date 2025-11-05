Betrugsmasche: Falsche FinanzOnline-Sms führte zu fünfstelligem Schaden

Ein bislang Unbekannter kontaktiere einen 48-Jährigen aus St. Veit an der Glan - und lockte ihn auf eine gefälschte Seite des FinanzOnline-Portals.

Großer Schaden für einen 48-Jährigen aus St. Veit: Am 4. November bekam er eine SMS von „finanzonline.at“ – dachte er vorerst. Er folgte dem Hinweis, persönliche Daten aktualisieren zu müssen. Der Unwissende folgte dem Link und gelangte auf eine täuschend echt nachgebildete Webseite des offiziellen FinanzOnline-Portals. In gutem Glauben gab er dort seine Daten ein.

Schwerer finanzieller Schaden

Kurz darauf wurde er telefonisch von einem angeblichen Mitarbeiter der Sicherheits- und Betrugsabteilung einer Bank kontaktiert. Dieser behauptete, es seien soeben mehrere unautorisierte Auslandsüberweisungen von seinem Konto erfolgt. Um diese vermeintlich „rückgängig“ zu machen, forderte der Anrufer den Mann auf, entsprechende Transaktionen über seine Banking-App zu bestätigen. Der 48-Jährige – in der Annahme, sein Konto zu schützen – bestätigte mehrere Überweisungen und erlitt so einen finanziellen Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Bundeskriminalamt warnt vor Betrügern

Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Betrugsmaschen. Wichtig: Weder Behörden noch Banken fordern per SMS oder Telefon zur Eingabe oder Bestätigung sensibler Daten auf. Im Zweifel gilt: selbst aktiv bei der offiziellen Bankhotline zurückrufen, niemals Links in Nachrichten öffnen. Auf der Webseite des Bundeskriminalamtes gibt es mehr Informationen, um Betrügereien rechtzeitig zu erkennen.