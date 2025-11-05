Kleine Entwarnung: Dreijähriger nach schwerem Sturz stabil

Wie berichtet, war der Bub (3) beim Nüssesammeln in Dölsach im Osttiroler Bezirk Lienz von einer 75 Zentimeter hohen Begrenzungsmauer gestürzt. Dabei zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu. Seine Mutter – die den Vorfall beobachtet hatte – brachte ihn zunächst nach Hause und legte ihn hin, da es ihm gut ging und er ansprechbar war. Später bemerkte sie jedoch, dass etwas nicht stimmte und setzte die Rettungskette in Gang. Das Notarztteam musste den Dreijährigen in der Folge sogar reanimieren. Mehr dazu unter: Erst Entwarnung, dann Lebensgefahr: Bub (3) musste plötzlich reanimiert werden.

Zustand stabil

Der Dreijährige wurde mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Von dort kommt nun Entwarnung. „Sein Zustand ist aber stabil“, erklärte Mediensprecherin Kerstin Wrussnig am Mittwoch gegenüber der Kleinen Zeitung. Aktuell wird er noch intensivmedizinisch betreut. Voraussichtlich kann er in den kommenden Tagen aber auf die Normalstation wechseln.