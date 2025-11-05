So steht es um die Beamtengehälter in Kärnten

Das Land Kärnten zieht bei den Gehaltserhöhungen für Beamte nicht mit. Es bleibt in 2026 bei den bereits verhandelten Gehältern.

In Kärnten bleibt es im Jahr 2026 bei der im Dezember 2024 vereinbarten Gehaltserhöhung für die rund 12.000 Landes- und Kabeg-Bediensteten. Die Gehaltserhöhung von drei Prozent wird wie vereinbart ab Jänner 2026 gelten, lautete das Ergebnis der vom Land Kärnten angestrengten Gespräche mit der Gewerkschaft über eine Neugestaltung der Gehaltsvereinbarung. Diese war 2024 „unter wesentlich besseren Wirtschaftsprognosen“ getroffen worden, teilte der Landespressedienst mit.

„Ausgestreckte Hand nicht angenommen“

Gewerkschaft und Personalvertretung hätten das neue Angebot und „die damit verbundene ausgestreckte Hand für gemeinsame Problembewältigung“ nicht angenommen, so die beiden Personalreferenten des Landes, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Analog zum Bund hätte das Ansinnen des Landes gelautet, die getroffene Vereinbarung um ein halbes Jahr nach hinten zu verschieben. Das hätte für das Land ein einmaliges Ersparnis von 15 Mio. Euro bedeutet, rechnete das Land vor. Nun hätten die Regierungsmitglieder „deutlich dargelegt, dass ohne einen planbaren, mehrjährigen Abschluss jedenfalls 2027 von einer Nulllohnrunde auszugehen ist“.

Gewerkschaft möchte jährliche Verhandlungen

Von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst hieß es in einer Reaktion, man habe die Argumente der Dienstgeberseite, den bereits abgeschlossenen Vertrag für 2026 aufzuschnüren und den Bundesabschluss für die Jahre 2027 und 2028 zu übernehmen „zur Kenntnis genommen“. Aufgrund der wirtschaftlich unsicheren Zeiten habe das Verhandlungsteam der Gewerkschaft aber jährliche Verhandlungen gefordert und auf den Vereinbarungen des Vorjahres beharrt.

Noch keine Entscheidung in Vorarlberg, der Steiermark und im Burgenland

Nach dem Drei-Jahres-Abschluss bei den Beamten-Gehaltsverhandlungen auf Bundesebene haben bisher Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich, Tirol und Wien bekanntgeben, den Abschluss zu übernehmen. Dasselbe gilt für die Stadt Graz. Noch keine Entscheidung gibt es in Vorarlberg, der Steiermark und dem Burgenland. (APA/05.11.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 10:38 Uhr aktualisiert