Häftling nutzte Freigang zur Flucht: Fahndung läuft

Ein wegen Millionenbetrugs verurteilter 28-Jähriger nutzte seinen Haftausgang zur Flucht. Von ihm fehlt jede Spur. Eine internationale Fahndung läuft.

Der Mann kam von seinem Haftausgang nicht mehr zurück in die Justizanstalt Klagenfurt.

Im Oktober 2024 endete der EXW-Großprozess am Landesgericht Klagenfurt. Wie berichtet, wurden fünf der Angeklagten verurteilt, die beiden Haupttäter erhielten jeweils fünf Jahre unbedingte Haft. Mehr dazu unter: EXW-Großprozess in Klagenfurt: Haft und fünf Freisprüche.

Millionenbetrüger tauchte unter

Einer von ihnen – ein 28-Jähriger – witterte nun jedoch seine Chance, als er einen achttägigen Haftausgang bekam, um seine Ehefrau und das neugeborene Kind zu pflegen. Er tauchte unter. Von ihm fehlt seither jede Spur, wie es in einem Bericht der Kleinen Zeitung heißt. Die Vermutung liegt nahe, dass der Mann in Asien sein könnte. Eine internationale Fahndung wurde eingeleitet.