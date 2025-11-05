Skip to content
Sturz in Wolfsberg: Ein junger Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt.
Wolfsberg
05/11/2025
Notarzt im Einsatz

16-Jähriger stürzte mit Zweirad und zog sich dabei Verletzungen zu

Am Morgen des 5. November kam ein 16-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Wolfsberg auf der B70 im Gemeindegebiet von St. Andrä im Lavanttal von der Fahrbahn ab und stürzte.

von Nico Deutscher
In den Morgenstunden des Mittwochs rückten gleich mehrere Blaulichtorganisationen aus. Ein 16-Jähriger verlor die Kontrolle über seine Maschine und erlitt einen Sturz, das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Sturz durch mangelnde Konzentration

Der Jugendliche verlor aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.

