So werden Kärntens Kinder zu Lebensrettern

Beim Projekt "Herzenssache" lernen rund 14.000 Kärntner Volksschüler lebensrettende Sofortmaßnahmen. Die Schulen wurden dafür ausgezeichnet.

Das Jugendrotkreuz Kärnten setzt mit dem Projekt „Herzenssache“ österreichweit Maßstäbe in der Erste-Hilfe-Ausbildung für Volksschulkinder. Seit 2019 vermittelt das Programm jungen Schülern wichtige lebensrettende Maßnahmen und fördert das Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen.

Auszeichnungen für Schulen

Im Rahmen einer feierlichen Ehrung der Kärntner Landesregierung wurden am Dienstag 32 Projektschulen mit Ehrenurkunden ausgezeichnet. „Diese vorbildhafte Aktion des Jugendrotkreuzes stattet Kinder mit essenziellen Fähigkeiten aus, die ihnen ein Leben lang nützen.“, sagt Zivilschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ).

14.000 Kinder an „Herzenssache“ beteiligt

Die Zahlen belegen den Erfolg des Projekts: Jährlich werden rund 14.000 Kinder erreicht, unterrichtet von über 450 geschulten Lehrerinnen und Lehrern. Pro Schuljahr sind mindestens zwei Unterrichtseinheiten vorgesehen, sodass die Schülerinnen und Schüler regelmäßig trainieren und lebensrettende Maßnahmen verinnerlichen.