Polizeifahrzeug kollidiert mit Lkw – eine Beamtin wurde verletzt
Bei einer Einsatzfahrt auf der A10 kam es am Mittwochmorgen bei Treffen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Lkw. Eine Beamtin sowie ein Diensthund wurden dabei verletzt.
Am Mittwochmorgen, dem 5. November, kam es kurz vor 8.30 Uhr bei der Abfahrt Treffen auf der A10 zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeidiensthundewagen. Eine 52-jährige Polizeibeamtin war im Zuge einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn von der Autobahn kommend in die Kreuzung eingefahren. Dabei kollidierte das Polizeifahrzeug mit einem Lkw, der von einem 53-jährigen Mann aus Villach gelenkt wurde und auf der B94 unterwegs war.
Verletzte Beamtin sowie Diensthund
Die Lenkerin des Polizeifahrzeugs wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht, das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwoch mit. Ein mitgeführter Diensthund erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.