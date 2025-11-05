Polizeifahrzeug kollidiert mit Lkw – eine Beamtin wurde verletzt

Bei einer Einsatzfahrt auf der A10 kam es am Mittwochmorgen bei Treffen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Lkw. Eine Beamtin sowie ein Diensthund wurden dabei verletzt.

Bei einem Unfall auf der A110 wurde eine Polizeibeamtin sowie ein Diensthund verletzt.

Am Mittwochmorgen, dem 5. November, kam es kurz vor 8.30 Uhr bei der Abfahrt Treffen auf der A10 zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeidiensthundewagen. Eine 52-jährige Polizeibeamtin war im Zuge einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn von der Autobahn kommend in die Kreuzung eingefahren. Dabei kollidierte das Polizeifahrzeug mit einem Lkw, der von einem 53-jährigen Mann aus Villach gelenkt wurde und auf der B94 unterwegs war.

Verletzte Beamtin sowie Diensthund

Die Lenkerin des Polizeifahrzeugs wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht, das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwoch mit. Ein mitgeführter Diensthund erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 13:48 Uhr aktualisiert